بالفيديو.. روان بن حسين تكشف سبب إقامتها في أوروبا بمفردها

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، عن سبب إقامتها في أوروبا بمفردها، لافتةً إلى أن طبيعة عملها الخاص تحتم عليها العيش في أوروبا وحدها والتنقل في السفر بمفردها، كونها تعتمد على نفسها فقط.

وأوضحت ” بن حسين ” أنها لا تسافر بغرض الترفيه أو صرف أموالها، وذلك ردًا على الانتقادات التي وجهت للكويتية روان كونها تعيش في بلاد أجنبية بمفردها؛ مؤكدة أن عملها كـ ” موديل ” يضطرها للسفر للتصوير كدعاية أو براند أو تكليف من السياحة، مطالبة منتقديها بأن يحترموا خصوصيتها وفكرها ومبادئها في الحياة.

وأشارت الفاشينيستا الكويتية إلى أنها ” تحترم كل من يختلف عنها في الفكر والمبادئ والتربية والمعتقدات ” ، كما أنها: ” لم تجبر أحدًا أن يعيش نفس حياتها، وبالتالي فليس من حق أحد انتقادها ” ؛ لافتة إلى أن الحياة صعبة وتحتاج للكثير من التحدي.

وفي السياق نفسه، أكدت روان بن حسين، أنها لو لم تكن مسؤولة عن نفسها وأهلها، لكانت استمتعت بحياتها وسافرت وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من ذلك.