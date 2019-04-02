فتح باب القبول لعدد من الرتب بالمركز الوطني للعمليات الأمنية
علن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية برتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي (رجال) .
وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر – توظيف) هنا خلال الفترة من يوم الأحد 2 إلى الخميس 6 شعبان 1440 هـ من وإلى الساعة 10 صباحاً .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ يوم واحد
باالتوفيق للجميع
القرشي[ عدد التعليقات: 2360 ] نشر منذ يوم واحد
بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية نصيحتي لهم بالتسجيل في الكليات العسكرية بشتى تخصصاتها
لأن الخريجين منها يتخرجون برتبة ملازم ثاني أو ملازم أول حسب التخصص المطلوب أفضل من
التسجيل في هذه الدورات التي لا يتعدى فيها المتخرج منها على رتبة عريف او وكيل رقيب
حسب التخصص والمؤهل الجامعي المطلوب .
كما أن التخرج من الكليات العسكرية سيكون بشهادة دبلوم عالي سيزيد من رصيد علومك العلمية
وإكمال مسيرتك العلمية حتى تحصل على درجة الدكتوراه ومن ثم إلى أعلى المناصب وبالتوفيق للجميع .