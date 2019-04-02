فتح باب القبول لعدد من الرتب بالمركز الوطني للعمليات الأمنية

الرياض(صدى):

علن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية برتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي (رجال) .

وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر – توظيف) هنا خلال الفترة من يوم الأحد 2 إلى الخميس 6 شعبان 1440 هـ من وإلى الساعة 10 صباحاً .