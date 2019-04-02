‏استمرار الـ 8 لاعبين الأجانب في الموسم المقبل

مصطفى الشيخي(صدى):

قرر الاتحاد السعودي الاستعانة بثمانية لاعبين أجانب لكل فريق من فرق دوري المحترفين سيستمر الموسم المقبل مع استمرار الدعم الحكومي لضمان نجاح هذا المشروع، ولكن بنظام مختلف حيث ستتم مراقبة طريقة الصرف عبر صرف المرتبات للاعبين مباشرة.

كما أن الدعم لكل نادٍ سيكون وفق آلية معينة تشمل المستوى، حيث ستوزع الفرق بحسب ترتيبها، وأيضاً سينظر للمشاركين خارجياً بنظرة مختلفة، ويتوقع أن تقسم الفرق الـ16 إلى أربع مستويات بحسب ترتيبها في الدوري وتمثيلها للكرة السعودية خارجياً