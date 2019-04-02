عائلة تعيش فوق قنبلة بأسفل منزلها لمدة 70 عاما

موسكو(صدى):

اكتشفت عائلة روسية أنها عاشت أكثر من سبعين عامًا فوق قنبلة، عُثر عليها تحت أرضية الشقة التي تقيم فيها.

وعن التفاصيل، وجدت الأسرة خلال أعمال تحديث كانت تقوم بها بالمنزل، ” قتبلة ” تعود للحرب العالمية الثانية تحت الأرضية، وأُخلي المبنى من سكانه ونقلت الأجهزة المختصة القنبلة.

يُذكر أن ” لنينغراد ” كانت قد خضعت لحصار رهيب فرضته القوات النازية، وتعرضت المدينة التي قضى فيها مئات آلاف الأشخاص جوعًا لقصف عنيف خلال تلك الفترة.