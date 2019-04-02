عائلة تعيش فوق قنبلة بأسفل منزلها لمدة 70 عاما
اكتشفت عائلة روسية أنها عاشت أكثر من سبعين عامًا فوق قنبلة، عُثر عليها تحت أرضية الشقة التي تقيم فيها.
وعن التفاصيل، وجدت الأسرة خلال أعمال تحديث كانت تقوم بها بالمنزل، ” قتبلة ” تعود للحرب العالمية الثانية تحت الأرضية، وأُخلي المبنى من سكانه ونقلت الأجهزة المختصة القنبلة.
يُذكر أن ” لنينغراد ” كانت قد خضعت لحصار رهيب فرضته القوات النازية، وتعرضت المدينة التي قضى فيها مئات آلاف الأشخاص جوعًا لقصف عنيف خلال تلك الفترة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ يوم واحد
هذي قنبلة تفاحية
إذا انفجرت خطيرة
شظاياها تقتل
وتنطلق للأعلى
فإذا انفك الأمان منها وسمعت صوت الصاعق الي بداخلها
تك
فعندك ثلاثين ثانية
حاول تنبطح على الأرض لأنها إذا انفجرت
شظاياها تنطلق للأعلى.
سعودي مخضرم[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 23 ساعة
صحيح كلامك ياقرني انا عسكري واعرف هالكلام انفجار هذي القنبله يكون للأعلى في اطار 5 متر مربع يعني لو ينبطح الشخص ماراح يمسه اي شضايا بمشيئة الله ولكن المدة الزمنية تختلف من قنبله لأخرى وليس 30 ثانية
الوقت يكون 3 – 5 – 7 ثواني اقصى حد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد
احمدوا الله على السلامه ,,
زائر[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ يوم واحد
هذه قنبله يدويه تقتل في محيط خمسه الي سبعة أمتار فقط .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 16 ساعة
أنا مني عسكري
لكن عندي خبرة في الأسلحة وكيفيةالتعامل معها
وأبطال مفعولها
لكن الي بوضحه أن القنابل العنقودية هذي خطيرة جدآ
ويجب التعامل معها بحذر😐