بالصور.. الحرات البركانية في عسير كما لم تراها من قبل

أبها(صدى):

استطاع مصور أن يبرز جمال الألوان والتضاريس والطبيعة، من خلال التقاطه لمجموعة من الصور لمناظر بديعة وخلابة للحرات البركانية في منطقة عسير.

وقال المصور رشود الحارثي، أنه يعشق اكتشاف جماليات المواقع السياحية في المملكة، ما دفعه للانضمام إلى فريق إماراتي للاستكشاف؛ رغبة منه في توثيق جماليات منطقة عسير.

وأشار إلى أن سبب تسمية هذه المنطقة بالحرات، يرجع لكونها تحمل فوهات بركانية تشبه منطقة الحراب بالمدينة المنورة؛ حيث يضم الموقع 15 فوهة بركانية، كما تتميز المنطقة بتربتها الخصبة خاصة في فصل الربيع، وذلك بحسب موقع ” العربية. نت ” .