نشطاء يحتجون ” أشباه عراة ” بالبرلمان البريطاني

لندن(صدى):

اعتقلت الشرطة البريطانية 12 ناشطًا من مجموعة من النشطاء احتجوا ” شبه عراة ” داخل مجلس العموم البريطاني، أمس الاثنين، على ” التغيرات المناخية ” والذين يطلقون على أنفسهم اسم ” إكستينكشن ربيليون ” (متمردون ضد الانقراض).

وأقدم النشطاء على لصق أيديهم على الزجاج الفاصل بين قاعة البرلمان ومقاعد العامة الذين يتابعون جلسات النواب، مستخدمين الصمغ اللاصق، فيما أداروا ظهورهم للنواب الذين حاولوا استكمال مناقشاتهم حول البريكست أثناء الاحتجاج السلمي، الذي قام به 11 عنصرا من الحركة الناشطة في مجال مكافحة أسباب التغير المناخي.

ومن جانبهم، أكد النشطاء إن الاحتجاج كان محاولة ” لجذب انتباه الساسة.. للتغير المناخي والكارثة البيئية ” ؛ حيث أنهم كتبوا على أجسادهم شعارات مثل ” من أجل الحياة ” و” أنقذونا ” و” لا تهدروا الوقت “، وتمكن رجال الشرطة من إخلاء منطقة عامة الناس، قبل أن تجلي النشطاء الواحد تلو الآخر، وتم اعتقال 12 منهم بتهمة ” الاعتداء على الذوق العام “.

وأوضح الناشط في الحركة الاحتجاجية مارك أوفلاند: ” من خلال التعري في البرلمان، فإننا نضع أنفسنا في موقف ضعيف للغاية، ونسلط الضوء على الوضع الهش الذي نتشاركه جميعا في مواجهة الانهيار البيئي والمجتمعي ” .