” الجوازات ” توضح طريقة سداد رسوم المرافقين مع وجود رصيد سابق للمستفيد
أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة سداد رسوم المرافقين من خلال رقم السجل المدني للمستفيد بدلاً من هوية ولي الأمر .
جاء ذلك في ردها على سؤال وجهه أحد المستفيدين اليوم حول طريقة اضافة رصيده لدى الجوازت على مبلغ سداد رسوم المرافقين.
أبو الوليد[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ يوم واحد
طلعوا تهريب بعضهم يقول من وين لي 35 الف ريال سعودي
اقترح ان يتم خروج عن طريق الدولة بشكل رسمي واعفائهم من الرسوم مقابل الخروج من البلاد افضل من البقاء بطريقة غير رسمية او انه يهرب من البلد الأفضل أنه يبقى بشكل نظامي او يرحل بشكل نظامي لحفظ حقوق جميع الأطراف ذوي العلاقة
بسيط123[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ يوم واحد
في الحديث ” لا ضرر ولا ضرار ” .. وما يسمى برسوم المرافقين ظلم فادح وضرر كبير على كل مسلم ومسلمة يتم فرض مثل هذا النوع من المكوس عليهم … ولا اقول الا اسأل الله ان يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين مثل هذه المكوس التي لا يرضاها الله جل جلاله ونهى عنها نبيه صلى الله عليه وسلم…