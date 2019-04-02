” الجوازات ” توضح طريقة سداد رسوم المرافقين مع وجود رصيد سابق للمستفيد

علي القحطاني(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة سداد رسوم المرافقين من خلال رقم السجل المدني للمستفيد بدلاً من هوية ولي الأمر .

جاء ذلك في ردها على سؤال وجهه أحد المستفيدين اليوم حول طريقة اضافة رصيده لدى الجوازت على مبلغ سداد رسوم المرافقين.