” ميسي ” يتفوق على رونالدو ونيمار بقائمة الأكثر دخلا

ماجد محمد(صدى):

تتصدر دائمًا أسماء ” ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار ” ومعهم أسماء أخرى محدودة لقب أفضل لاعب في العالم، لكن صراع ” الأكثر دخلا ” يبقى أمرًا محسومًا.

حيث كشفت تقارير صحيف إسبانية أن ” ميسي ” يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا لإيرادات سنوية، متفوقا على جميع لاعبي العالم.

وعن ” رونالدو ” ، أبرزت الصحيفة أنه يحتل المركز الثاني كأكثر اللاعبين تحقيقًا للإيرادات بقيمة سنوية تصل إلى 113 مليون يورو ” 126 مليون دولار ” ، يليه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بـ91.5 مليون يورو ” 102.5 مليون دولار ” .

تجدر الإشارة إلى أن مهاجم أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان، احتل المركز الرابع في الترتيب بقيمة إيرادات سنوية تصل إلى 44 مليون يورو ” 50 مليون دولار” ، وبفارق 4 ملايين عن صاحب المركز الخامس الويلزي غاريث بيل ” ريال مدريد ” .