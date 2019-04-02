عروس داعش: غسلوا دماغي ووجهوني دون أن أشعر

دمشق(صدى):

كشفت الفتاة البريطانية المعروفة بـ ” عروس داعش ” ، شاميما بيغوم أنها تعرضت لعملية ” غسيل دماغ” لإغوائها بالإنضمام إلى التنظيم الإرهابي في سوريا .

ووفقاً لصحيفة التايمز البريطانية قالت ” بيغوم ” في تصريحات لها : منذ أن غادرت باغور ” معقل داعش في سوريا ” ، شعرت بالأسف فعلاً على كل ما فعلته ، واشعر بأنني اريد العودة إلى المملكة المتحدة للحصور على فرصة ثانية لبدء حياتي من جديد .

وتابعت : لقد تم غسل دماغي . لم أكن اعرف . جئت إلى هنا مصدقة ما قيل لي . لم يكن لدي ما يكفي من الحقائق .

وكانت ” بيغوم ” التي سحبت بريطانيا جنسيتها مؤخراً ، قد غادرت بلادها منذ عام 2015 ، اي عندما كانت في الـ19 من عمرها ،زاعمة أنها ستذهب مع اصدقائها إلى رحلة مدرسية ، بينما غادرت بريطانيا إلى سوريا عبر تركيا .

وأثارت اعترافات ” بيجوم ” توعد الدواعش وزوجاتهم سابقاً بالإنتقام منها لفضح اسرارهم لوسائل الإعلام وغيرة زوجات المقاتلين من شهرتها ما أدى إلى تهديدها بالقتل .

وتعيش ” بيغوم ” حالياً برفقة العشرات من الهاربات من ” باغور ” يحملن جنسيات مختلفة في مخيم تابع للقوات السوريا .