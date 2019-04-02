ويكيبيديا تسحب صلاحيات أحد محرريها بعد تطاوله على المملكة

الرياض(صدى):

قررت النسخة العربية من الموسوعة الحرة ” ويكيبيديا ” سحب صلاحيات أحد محرريها إثر تطاوله على المملكة واعدة بنشر بيان لاحق لتوضيح الأمر .

وقالت الموسوعة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : سُحبت اليوم الصلاحيات الإدارية والتحريرية من المستخدم مصعب؛ وسيصدر بيان لاحق من موسوعة ويكيبيديا .

وكانت الموسوعة قد تعرضت لهجوم حاد بعد تطاول محررها على المملكة عبر ” تويتر ” ، ودعا المغردون إلى ضرورة مراجعة إسهاماته في مقالات الموسوعة لما تتضمنه من معلومات مزيفة وموجهة وآراء شخصية فجة .

وبينما سارع المحرر المدعو ” مصعب بنات ” بحذف حسابه على ” تويتر ” خشية توجيه اتهام له ، قام المغردون بحفظ نسخ من تغريداته المشينه .

أما ” ويكي ” فقد حاولت تبرئة ساحتها ، والتأكيد ان معلوماتها ليس لها علاقة بآرائهم الشخصية مؤكدة انها توفر امكانية مطالعة تعديلات المستخدمين ، وبالتالي يمكن للجميع مراقبتها ، مشددة على عدم فوضويتها ووجود نظام من المراقبة والمتابعة .