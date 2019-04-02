ويكيبيديا تسحب صلاحيات أحد محرريها بعد تطاوله على المملكة
قررت النسخة العربية من الموسوعة الحرة ” ويكيبيديا ” سحب صلاحيات أحد محرريها إثر تطاوله على المملكة واعدة بنشر بيان لاحق لتوضيح الأمر .
وقالت الموسوعة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : سُحبت اليوم الصلاحيات الإدارية والتحريرية من المستخدم مصعب؛ وسيصدر بيان لاحق من موسوعة ويكيبيديا .
وكانت الموسوعة قد تعرضت لهجوم حاد بعد تطاول محررها على المملكة عبر ” تويتر ” ، ودعا المغردون إلى ضرورة مراجعة إسهاماته في مقالات الموسوعة لما تتضمنه من معلومات مزيفة وموجهة وآراء شخصية فجة .
وبينما سارع المحرر المدعو ” مصعب بنات ” بحذف حسابه على ” تويتر ” خشية توجيه اتهام له ، قام المغردون بحفظ نسخ من تغريداته المشينه .
أما ” ويكي ” فقد حاولت تبرئة ساحتها ، والتأكيد ان معلوماتها ليس لها علاقة بآرائهم الشخصية مؤكدة انها توفر امكانية مطالعة تعديلات المستخدمين ، وبالتالي يمكن للجميع مراقبتها ، مشددة على عدم فوضويتها ووجود نظام من المراقبة والمتابعة .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يومين
ما على السماء من نبح الكلاب
اللي مايسبق الفرسان يطعن في ظهورها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ يوم واحد
مصعب صعب على نفسه😉
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ يوم واحد
إذا مالحقته،فإحذفه،،
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد
ليْنوا علابيه ملعون الصلايب ,,
,, على شان يعرف ان المملكه ماهي ملطشه للسلاتيح ولا غيرهم ..
،، من دونها رجال يلهمونه وامثاله ، تراب من صبخاء ترابها ,,
كان زمان[ عدد التعليقات: 3493 ] نشر منذ 17 ساعة
كثروا النكرات .. واضغط المضغوط أكثر .. !!