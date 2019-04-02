بالفيديو.. متهور يفقد السيطرة على سيارته ويتسبب في وفاة عامل وإصابة آخر
وثقت إحدى مقاطع الفيديو حادثة مأساوية في مخطط 2 بالشرائع بمكة المكرمة، وأبرز انحراف مركبة بسرعة عالية، لترتطم بعد ذلك بزاوية في محل ” بنشر ” .
وكان ثلاثة جالسين في الموقع؛ مما أسفر عن وفاة مقيم يمني الجنسية وإصابة آخر، ثم تحركت المركبة من الموقع بشكل سريع، فيما هرع مرتادو الطريق لنجدة المصاب.
وعن ذلك، قال شقيق المتوفى: ” كنت وأخي المتوفى وشقيقنا الثالث وعمي نجلس خارج المحطة على الأريكة الموجودة بجانبها، ثم فوجئنا بصوت عال لمركبة قادمة بسرعة عالية جدًّا ” ، وفقًا لما ورد بصحيفة محلية.
وتابع: ” تمكنت أنا من الابتعاد بأمتار قليلة؛ لترتطم المركبة بشقيقي وعمي، وتقذف بهما، توجهت أنظارنا إلى شقيقي الذي كان مضرجًا بدمائه، واتضح أنه توفي نتيجة الارتطام، بينما أصيب عمي بإصابات طفيفة ” .
وتم دفن الُتوفي في مقبرة الشهداء بالشرائع والصلاة عليه في الحرم المكي الشريف، كما بدأت إدارة مرور العاصمة المقدسة التحقيق في الحادث.
العدناني[ عدد التعليقات: 2538 ] نشر منذ يومين
صدمهم وهرب ؟؟؟!!
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يومين
الله يرحم المتوفي ويشفي المصاب والمفروض صاحب اسياره يسعفهم مو يهرب لاكن ان شاء الله يجيبوه
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الله يرحم المتوفي ويشفي المصاب ،،
qlq[ عدد التعليقات: 4580 ] نشر منذ يوم واحد
…
الناس ذول ضروري
يكون لهم قانون جنائي خاص
غرامة مليون وسجن 10 سنوات ومنع من السفر و سحب وعدم اصدار رخصة ومصادرة المركبة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ يوم واحد
هذا في مخطط٢
للأسف عيال الشرايع باالذات
يحتاجون لوقفة صارمة من المرور
عيال الشرايع باالذات غير عن عيال مكه كلهم
تهور وتفحيط وطيش وقطع اشارات وعكس سير
قدام الأمن العام يعكس ولا فكر في أحد
والمرور
محد حولك
موجودين ومهم موجودين😐
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4222 ] نشر منذ يوم واحد
ورعان ولقوا سيارات ماتعبوا فيها..
لا ويهرب ولاكنة سوا شي .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحم المتوفي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحم المتوفي ويحسن عزاء من فقده ، ويشفي من اصيب ,, آمين ,,
,, ان شاء الله يجيبونه ويلاقي عقابه الصارم ,,
قلم صريح[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ يوم واحد
اليمني مسكين كذا ولا كذا بيموت برا اليمن ولا داخل اليمن , هالدولة انحكم عليها حكم نهائي الالهي اتوقع بالفناء ولعلي اسال بالوقت نفس لماذا خلقت هذه الدولة وشعبها اذا ان حكمها بيكون بالفناء والعذاب الابدي
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة الا بالله …
العربي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يوم واحد
الله ينتقم من يسوق وغير مبالي بأرواح الناس
سرعة ومسجل وقلة حياء واخرتها قضى على أرواح الناس
عظم الله اجركم اخوي واسكنه الله فسيح جنانه
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 23 ساعة
رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان
زائر[ عدد التعليقات: 367 ] نشر منذ 22 ساعة
مشكله يسوق السياره وهو سكران