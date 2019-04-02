بالفيديو.. متهور يفقد السيطرة على سيارته ويتسبب في وفاة عامل وإصابة آخر

نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو حادثة مأساوية في مخطط 2 بالشرائع بمكة المكرمة، وأبرز انحراف مركبة بسرعة عالية، لترتطم بعد ذلك بزاوية في محل ” بنشر ” .

وكان ثلاثة جالسين في الموقع؛ مما أسفر عن وفاة مقيم يمني الجنسية وإصابة آخر، ثم تحركت المركبة من الموقع بشكل سريع، فيما هرع مرتادو الطريق لنجدة المصاب.

وعن ذلك، قال شقيق المتوفى: ” كنت وأخي المتوفى وشقيقنا الثالث وعمي نجلس خارج المحطة على الأريكة الموجودة بجانبها، ثم فوجئنا بصوت عال لمركبة قادمة بسرعة عالية جدًّا ” ، وفقًا لما ورد بصحيفة محلية.

وتابع: ” تمكنت أنا من الابتعاد بأمتار قليلة؛ لترتطم المركبة بشقيقي وعمي، وتقذف بهما، توجهت أنظارنا إلى شقيقي الذي كان مضرجًا بدمائه، واتضح أنه توفي نتيجة الارتطام، بينما أصيب عمي بإصابات طفيفة ” .

وتم دفن الُتوفي في مقبرة الشهداء بالشرائع والصلاة عليه في الحرم المكي الشريف، كما بدأت إدارة مرور العاصمة المقدسة التحقيق في الحادث.