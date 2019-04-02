تنبيه بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على الباحة

الباحة(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وذلك على منطقة الباحة ومحافظاتها.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي, والعقيق, والمخواة, والمندق, والحجرة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء.

وأطلق الدفاع المدني بالباحة تحذيراته للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا ، مشدداً على أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مبيناً أن جميع منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ على مدار الساعة.