غرامة 10 آلاف ريال لطبيب ارتكب مخالفة تجاه مسنة بالليث

نايف السالم(صدى):

قام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، باعتماد قرار لجنة المخالفات الطبية في جدة، بتغريم أحد الأطباء العاملين في أحد المجمعات الخاصة بالليث عشرة آلاف ريال.

وجاء ذلك على خلفية مخالفته نظام مزاولة المهن الصحية، وثبوت قيامه بطلب فحوصات طبية لا تحتاجها إحدى المريضات الكبيرات في السن.

وعن التفاصيل، راجع شاب بوالدته المسنة مجمعًا طبيًّا بالليث، وكانت تعاني ألمًا والتهابًا واحتقانًا بالحلق، وبعد الكشف عليها من قِبَل طبيب عربي؛ طلب فحوصًا وكشوفات وتحاليل عدة لا تتعلق بالمرض إطلاقًا، وبمبلغ مالي كبير تجاوز المعقول.

وامتنع ابن المريضة عن الدفع، وتَقَدّم بشكوى ضد المجمع لما تعرضت له والدته من سوء معاملة واحتساب مبالغ لا تحتاجها، إلى جانب شكواه بأن الطبيب لم يُحسن التعامل مع المريضة ولم يهتم بحالتها الصحية وكان هدفه المال فقط.