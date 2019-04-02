الفنانة هالة صدقي تعلق على مقطع الفيديو المسيء

القاهرة(صدى):

نفت الفنانة المصرية هالة صدقي صحة الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وزُعم فيه أنها توجه فيه ألفاظا خارجة ومسيئة للفنانين.

ونشر الفيديو عبر حساب هالة صدقي، على موقع ” إنستجرام ” ، الذي يصور مجموعة من العاملين من موقع تصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية ” بركة ” ، ويضم صوتا مشابها لصوتها، يقول إنها تتعامل مع ” جرابيع وحثالة ” ، في إشارة إلى زملائها، من أجل خضوعها لعمليات التجميل.

وسارعت هالة صدقي بحذف الفيديو المسيء، وشاركت صورة معلقة عليها قائلة: ” للعزيز الذي يقلد الأصوات ويحاول يدخل صفحة الانستجرام، شكرا لاهتمامك تقريبا وصلنا إليك “.

وأكدت إنها نشرت فيديو من كواليس المسلسل من دون صوت، ولكنها فوجئت بإدراج صوت معه يسيء للفن والفنانين، موضحة أنه يتم الآن التوصل للشخص الذي قامت بتركيب صوت مشابه لصوتها على الفيديو للإساءة للفنانين.