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” آباء روبوتيون ” .. الروبوتات تتزواج وتتكاثر قريبا

” آباء روبوتيون ” .. الروبوتات تتزواج وتتكاثر قريبا
أمستردام(صدى):

كشفت جامعة فيرجي الهولندية عن خطة بحثية صادمة تتيح التزاوج بين الروبوتات مع بعضها البعض بصورة مستقلة ، ومن ثم التكاثر وإنتاج نسل روبوتي .

ووفقاً لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية فإن البحث جاري بالفعل بين روبوتين قادرين على الجمع بين الكود الخاص بهما وانتاج نسل ثلاثي الأبعاد .

ويؤكد العلماء أنه برغم صعوبة التجربة ، إلا انها ستصبح امر عادي في المستقبل القريب وستتوفر اجيالاً من الروبوتات ، الأمر الذي يهدد الجنس البشري خاصة ً وانها قادرة على القيام بالعديد من المهام .

كما يؤكد العلماء أن تصميم الروبوتات بطريقة حرة ينتج اجيال جديدة قادرة على معالجة البيئات غير المنظم والصعبة .


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