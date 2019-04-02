” آباء روبوتيون ” .. الروبوتات تتزواج وتتكاثر قريبا
كشفت جامعة فيرجي الهولندية عن خطة بحثية صادمة تتيح التزاوج بين الروبوتات مع بعضها البعض بصورة مستقلة ، ومن ثم التكاثر وإنتاج نسل روبوتي .
ووفقاً لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية فإن البحث جاري بالفعل بين روبوتين قادرين على الجمع بين الكود الخاص بهما وانتاج نسل ثلاثي الأبعاد .
ويؤكد العلماء أنه برغم صعوبة التجربة ، إلا انها ستصبح امر عادي في المستقبل القريب وستتوفر اجيالاً من الروبوتات ، الأمر الذي يهدد الجنس البشري خاصة ً وانها قادرة على القيام بالعديد من المهام .
كما يؤكد العلماء أن تصميم الروبوتات بطريقة حرة ينتج اجيال جديدة قادرة على معالجة البيئات غير المنظم والصعبة .
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