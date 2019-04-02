عليكي الاحتفاظ بأسنان طفلك اللبنية لفوائدها الغير متوقعة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن هناك فوائد غير متوقعة للاحتفاظ بأسنان الأطفال اللبنية، حيث يمكنه أن ينقذ حياته في المستقبل من العديد من الأمراض حسب ما يقول الباحثون.

وأوضحت الدراسة أن أسنان الأطفال مخزناً هاماً لنخاع العظم، ويمكن استخدام الخلايا الجذعية المستخرجة منها لعلاج السرطان، ومرض السكري، وإنتاج أنسجة جديدة للعين، والمساعدة على نمو العظام.

كما يمكن أن يكون استخراج الخلايا الجذعية من نخاع العظام إجراءً مؤلماً للغاية للمرضى، ولكن مع أسنان الأطفال، يمكن الوصول إليه بسهولة أكبر، والأهم من ذلك، أنها قابلة للاستخدام حتى بعد مرور 10 أعوام.

وأضافت أن أسنان الأطفال اللبنية تمتاز بأنها غير معرضة للتلف البيئي، ما يعني أن الخلايا الجذعية التي تستخرج في حالة جيدة بعد وقت طويل، ويمكن استخدامها أيضاً لإصلاح الأسنان التالفة.