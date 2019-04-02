” فاندام ” يشارك في فيلم مصري مقابل 1.5 مليون دولار

القاهرة(صدى):

يشارك ممثل فنون القتال البلجيكي العالمي جون كلود فاندام في الفيلم المصري ” حملة فرعون “.

وأوضحت مصادر أن فاندام وافق مبدئياً على المشاركة في الفيلم الذي يقوم ببطولته عمرو سعد وروبي، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

وأوضحت أن فاندام اشترط الحصول على 1.5 مليون دولار أميركي نظير المشاركة في الفيلم، ولذلك تأجل إنهاء تعاقد المنتج محمد السبكي معه في انتظار حسم الأمر.

ويشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، ومحمود عبدالمغني، وبيومي فؤاد، ومحمد لطفي، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.