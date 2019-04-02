وهم عدم اهتمام الشباب بشراء السيارات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد الخبراء، في الأعوام الماضية، أن امتلاك السيارات قد يكون شيئاً من الماضي عما قريب، بعد انخفاض نسب شراء السيارات بين الشباب خاصة؛ لتبدأ الشركات بتقديم خدمات مشاركة السيارات والاشتراك الشهري لزعمهم أن نسبة كبيرة من الناس غير مهتمون بامتلاك السيارات.

وفي السياق نفسه، أكد تقرير جديد من بلومبرج أثبت أن هذه الادعاءات مبالغ فيها؛ فيما كشفت دراسة من جامعة كولومبيا أن الشباب الواقع تحت ضغوط مادية قاسية هم فقط من يتجنبون امتلاك السيارات، ولكن الأغلبية الساحقة من الشباب الذي حقق نجاحاً واستقلالاً مالياً يشترون سيارات خاصة.

ومع اقتراح أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة في 2008 أثرت على الشباب بشكل خاص وعلى طموحاتهم نحو الاستقلال المادي، ما أدى إلى وهم عدم اهتمام بشراء السيارات؛ لتشير دراسة أخرى من معهد ماساتشوستس للتقنية إلى أن نسب قيادة السيارات بين الشباب الحالي اعلى من نسب قيادة الشباب في السبعينيات والثمانينات.