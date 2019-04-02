ريجيم للمرضعات يساعد على إنقاص الوزن

أميرة خالد(صدى):

توجد عدة أنظمة غذائية تساعد المرضعات على إنقاص الوزن، ويضمن عدم حرمان المواليد الجدد من أي صنف غذائيّ، ومنها ريجيم الفواكه والخضروات الذي سيوفِّر الفيتامينات والمعادن المطلوبة للأجسام، وسيفيد المواليد الجدد.

وتتكون الفواكه والخضروات من نسبة هامَّة من السوائل لإدرار حليب الثديين، كما الأهمّ أن سعراتها الحرارية محدودة، مُقارنة بالحلويات الجاهزة؛ فيما هناك رجيم للمرضعات غنيٌّ بالبروتين، ما يُقوِّي عضلات الرضيع، ويعطي الأمَّ أيضًا الطاقة والقوَّة اللازمتين، فضلاً عن أن البروتينات تُعزِّز الشعور بالشبع لمدَّة أطول.

وفي السياق نفسه، بدلاً من استهلاك الأرز أو القمح المُكرَّر أو أي نوع آخر من الدقيق، على المرضعات اختيار الحبوب الكاملة، وهذا من شأنه أن يوفِّر الكربوهيدرات التي يحتاج الجسم إليها لإنتاج الطاقة؛ بينما خلال مرحلة الرضاعة، يحتاج جسم المرضعات أيضًا إلى الدهون الصحيَّة غير المشبَّعة (زيت الزيتون والأفوكادو وسمك السلمون…).

وتعد اللحوم مصدر ممتاز للبروتين وأحماض الـ”أوميغا 3″ الدهنيَّة؛ في رجيم المرضعات يمكن تناول اللحم الأبيض (الدجاج والديك الرومي)، كما الأسماك ذات المحتوى المنخفض من الزئبق، كما يجب أن تستهلك الأم خلال الرضاعة الطبيعيَّة ما لا يقل عن 12 إلى 16 كوبًا من الماء، يوميًّا.