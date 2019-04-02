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الإنتربول يلاحق مواطن استغل اسم مكة والمدينة في غسيل أموال

الإنتربول يلاحق مواطن استغل اسم مكة والمدينة في غسيل أموال
الرياض(صدى):

يواصل الإنتربول جهوده للكشف عن مواطن متهم بعملية غسيل أموال قيمتها 2 مليار ريال بالإشتراك مع كويتيين وأردني وبتنفيذ شركات كويتية ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمن الكويتي .

وتفصيلاً ، فقد اكد مدير مكتب المحاماه الذي تولي القضية منذ عام ، أن المتهم قام بإستغلال اسم مكة والمدينة لجذب العملاء وإضفاء مصداقية لبيع عقارات وهمية .

أما المتهمين الكويتيين فقد احالتهما النيابة العامة بالكويت إلى محكمة الجنايات ، وتم تحديد جلسة 30 أبريل الجاري للنظر في القضية .


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