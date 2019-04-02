لا تدعيه يخدعك.. أكاذيب مشتركة بين الرجال قبل موعد الزفاف
على الرغم من السعادة المشتركة بين الرجل والمرأة المقبليًن على الزواج ، إلا أن هناك طبيعة مختلفة للرجل قبل موعد الزفاف مهما حاول إظهار عكس ذلك .
لذا حدد خبراء علم النفس شائعات أو أكاذيب مشتركة بين جميع الرجال قبل اليوم المنتظر والتي يحاول من خلالها التقرب لشريكة حياته وهذه أبرزها :
1-حماسته خلال التحضيرات : فالرجل يحاول ان يشعرك بالحماسة والإهتمام بالتفاصيل ، لكنه في حقيقة الأمر يشعر بالتعب والإرهاق ولا تعنيه تفاصيلك الدقيقة ، لذا لا تنصدمي إذا انفعل فجأة .
2-نسيانه كل النساء اللاتي عرفهن قبلك : فأنتي بالفعل تشغلين تفكيره لأنكي زوجته المستقبلية ، لكن من المستحيل أن تمحي من ذاكرته امرأة احبها فعلاً وكأنها لم تكن .
3-جملة ” انتِ اجمل امرأة في العالم ” : هو بالفعل يراكي جميلة وإلا لم يكن ليختارك زوجة له ولكن القول بأنكي الأجمل على الإطلاق من قبيل المبالغة .
4-التخلي عن العزوبية أمر عادي : يحاول أن يظهر أمامك ان حياة العزوبية والحرية لا تعنيه ، لكنه في حقيقة الأمر يخشي القيود والمسئوليات وفكرة الإرتباط بإمرأة واحدة طيلة العمر .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ يوم واحد
أميرة
والله مالك داعي😂😂😂😂😂😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13173 ] نشر منذ يوم واحد
فضحتيهم👍👌😊😂😂
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8705 ] نشر منذ يوم واحد
لسنا ملائكه–ولكن بدون مبالغه نحاول نكون الافضل والاحسن-والنقص وارد في كل شي-
بنت حرب[ عدد التعليقات: 354 ] نشر منذ يوم واحد
لازم تجيبين مواضيع تشجيعية للزواج يااميرة😚 كذا انتي خوفتينا وماعاد نفكر نتزوج !! انا شخصيا اتأثر بهاذي المواضيع 😭😭😂😂
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8705 ] نشر منذ يوم واحد
اي دراسه تحتمل نسبه من الصح والخطأ مهما كانت وغير شامله-فطبع الانسان النقص وليس من طبعه الكمال فالكمال لله-ولكن سددوا وقاربوا وسؤال الله التوفيق-ورجاء عدم التأثر بأي دراسه-لانها ليست قرأن منزل وان احتوت على بعض الحقائق-