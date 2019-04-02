لا تدعيه يخدعك.. أكاذيب مشتركة بين الرجال قبل موعد الزفاف

أميرة خالد(صدى):

على الرغم من السعادة المشتركة بين الرجل والمرأة المقبليًن على الزواج ، إلا أن هناك طبيعة مختلفة للرجل قبل موعد الزفاف مهما حاول إظهار عكس ذلك .

لذا حدد خبراء علم النفس شائعات أو أكاذيب مشتركة بين جميع الرجال قبل اليوم المنتظر والتي يحاول من خلالها التقرب لشريكة حياته وهذه أبرزها :

1-حماسته خلال التحضيرات : فالرجل يحاول ان يشعرك بالحماسة والإهتمام بالتفاصيل ، لكنه في حقيقة الأمر يشعر بالتعب والإرهاق ولا تعنيه تفاصيلك الدقيقة ، لذا لا تنصدمي إذا انفعل فجأة .

2-نسيانه كل النساء اللاتي عرفهن قبلك : فأنتي بالفعل تشغلين تفكيره لأنكي زوجته المستقبلية ، لكن من المستحيل أن تمحي من ذاكرته امرأة احبها فعلاً وكأنها لم تكن .

3-جملة ” انتِ اجمل امرأة في العالم ” : هو بالفعل يراكي جميلة وإلا لم يكن ليختارك زوجة له ولكن القول بأنكي الأجمل على الإطلاق من قبيل المبالغة .

4-التخلي عن العزوبية أمر عادي : يحاول أن يظهر أمامك ان حياة العزوبية والحرية لا تعنيه ، لكنه في حقيقة الأمر يخشي القيود والمسئوليات وفكرة الإرتباط بإمرأة واحدة طيلة العمر .