بالفيديو والصور.. نموذجين جديدين من سيارات كيا رباعية الدفع

سول(صدى):

أزاحت شركة ” كيا ” في معرض سيئول الأخير، الستار عن نموذجين جديدين من سياراتها رباعية الدفع سيظهران في الأسواق هذا العام.

وجذبت سيارة ” Mohave ” الجديدة الأنظار، حيث ستصبح أكبر سيارات ” كيا ” رباعية الدفع وأكثرها فخامة.

وعن صفاتها، فإن هذه المركبة بهيكل كبير مختلف كليا عن هياكل سيارات” Mohave ” السابقة، تميزه الواجهة الأمامية المزينة بشبك عريض من الكروم، وزوج من مصابيح LED، التي يحوي كل منها 4 وحدات إضاءة صغيرة.

وستطرح هذه المركبة بمحرك ديزل بـ 6 أسطوانات وسعة 3.0 لترات، ونظام دفع رباعي وعلبة سرعة بـ 6 مراحل.

وعن السيارة الثانية التي كشفت عنها ” كيا ” ، فهي سيارة “SP” “signature” الكروس أوفر، التي لم يعرف شيء عن خصائصها التقنية بعد، لكنها جذبت الانتباه بتصميمها الأنيق، ومصابيحها الأمامية والخلفية فريدة المظهر.