فتاة تترك مهنة المحاماة لتحقق ثروة طائلة من الأثاث المستعمل
تركت الفتاة البريطانية جادي أوليفر، مهنة المحاماة التي كانت تذهب إليه من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً لتكسب ثروة كبيرة جراء العمل في الأثاث المستعمل.
وتخلت الفتاة عن وظيفتها الأساسية، للعمل في شراء الأثاث المستعمل عبر موقع ” إيباي ” حيث تقوم بتجديد الأثاث الديم وبيعه، لتحقق مكسباً وصل الى أكثر من مئة وثلاثين ألف دولار أمريكي.
ودفعت جادي قروضها من الأموال التي كسبتها، ولا تزال تبيع الزهور المصنوعة منزلياً والاكسسوارات إلى جانب الأثاث المتجدد، وكانت قد بدأت عملها منذ عام ٢٠١٢.
ومن جانبها، أوضحت الفتاة إن أهم شيء هو اصطياد القطع الثمينة، وتفعيل التنبيه عبر الموقع لإخبارها بتوافر القطعة التي كانت تبحث عنها، ثم أبحث في الأوقات المناسبة كالعطلات وبعد العمل وأخيرا دفع المال بعد عقد اتفاق جيد.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يومين
شدي حيلك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ يوم واحد
تعالي خذي عفشي
في البيت الي في العوالي
خذيه ببلاش
معد ابغاه😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ يوم واحد
فكره ممتازة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد
التجاره والزراعه افضل من اي عمل ثاني ، وهما الأساس ،، وآسف لهما ثالث اسمه الصناعه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد
التجاره والزراعه افضل من اي عمل ثاني ، وهما الأساس ،، وآسف لهما ثالث اسمه الصناعه ,,