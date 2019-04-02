فتاة تترك مهنة المحاماة لتحقق ثروة طائلة من الأثاث المستعمل

لندن(صدى):

تركت الفتاة البريطانية جادي أوليفر، مهنة المحاماة التي كانت تذهب إليه من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً لتكسب ثروة كبيرة جراء العمل في الأثاث المستعمل.

وتخلت الفتاة عن وظيفتها الأساسية، للعمل في شراء الأثاث المستعمل عبر موقع ” إيباي ” حيث تقوم بتجديد الأثاث الديم وبيعه، لتحقق مكسباً وصل الى أكثر من مئة وثلاثين ألف دولار أمريكي.

ودفعت جادي قروضها من الأموال التي كسبتها، ولا تزال تبيع الزهور المصنوعة منزلياً والاكسسوارات إلى جانب الأثاث المتجدد، وكانت قد بدأت عملها منذ عام ٢٠١٢.

ومن جانبها، أوضحت الفتاة إن أهم شيء هو اصطياد القطع الثمينة، وتفعيل التنبيه عبر الموقع لإخبارها بتوافر القطعة التي كانت تبحث عنها، ثم أبحث في الأوقات المناسبة كالعطلات وبعد العمل وأخيرا دفع المال بعد عقد اتفاق جيد.