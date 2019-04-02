كثرة التبول ليلاً مؤشر لمرض خطير.. فاحذر من الملح

طوكيو(صدى):

ربط علماء يابانيون بين كثرة الحاجة إلى التبول أثناء الليل وارتفاع ضغط الدم، وتَبَيّن أن خطر ارتفاع ضغط الدم يزداد بنسبة 40%؛ بسبب كثرة الذهاب إلى المرحاض ليلًا؛ مما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالجلطة والنوبات القلبية.

وتوصلت دراسة أجريت في مستشفى ” توهوكو روساي ” الياباني، إلى هذه النتائج المثيرة للقلق، حيث حذّر قائد الدراسة، الدكتور ساتوشي كونو، من أن السبب الكامن وراء ذلك يعود إلى ارتفاع كمية الملح المستهلكة.

وعلقت البروفيسورة، باربرا كاسادي، رئيسة ” ESC ” في جامعة أوكسفورد قائلة ” إن أكثر من مليار شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم، وهو السبب الرئيسي العالمي للوفاة المبكرة؛ بما يعادل نحو 10 ملايين حالة وفاة في عام 2015 “.

وأضافت أن الإرشادات توصي بضرورة تناول الأدوية لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، ويُنصح أيضًا باتباع أسلوب حياة صحي، بما في ذلك تقييد استهلاك الملح، والاعتدال في تناول الكحول وتناول الطعام الصحي، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتحكم في الوزن والإقلاع عن التدخين.