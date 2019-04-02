بالفيديو.. موظف يبتكر طريقة طريفة لتوصيل الطلبات للزبائن
رصدت إحدى مقاطع الفيديو قيام ” موظف ” بالحفاظ على توازنه، وذلك أثناء السير بدراجته المبتكرة في شوارع مدينة ” أنجليس ” الفلبينية.
وظهر ” الموظف ” بالفيديو وهو يحمل أكياس الطعام في يديه لتوصيل الوجبات السريعة للزبائن، وبدا وكأنّه يطفو في الهواء.
وعن ذلك، قال مصور الفيديو أنه كان يركب الحافلة عندما رأى المشهد العجيب، حيث انبهر بقدرة الرجل على الحفاظ على توازنه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يومين
ممتاز ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يومين
ممتاز ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد
مايبي يخسر حق البنزين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ يوم واحد
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ يوم واحد
فكره ممتازة
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ يوم واحد
طيب,,
سالم الهزيمي[ عدد التعليقات: 5086 ] نشر منذ 16 ساعة
هههههههههههههههههههه والله من الكساله بس طريقه حلوه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 12860 ] نشر منذ 12 ساعة
شخص شغل مخه واخترع شيء يساعده في عملة