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بالفيديو.. موظف يبتكر طريقة طريفة لتوصيل الطلبات للزبائن

بالفيديو.. موظف يبتكر طريقة طريفة لتوصيل الطلبات للزبائن
مانيلا(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو قيام ” موظف ” بالحفاظ على توازنه، وذلك أثناء السير بدراجته المبتكرة في شوارع مدينة ” أنجليس ” الفلبينية.

وظهر ” الموظف ” بالفيديو وهو يحمل أكياس الطعام في يديه لتوصيل الوجبات السريعة للزبائن، وبدا وكأنّه يطفو في الهواء.

وعن ذلك، قال مصور الفيديو أنه كان يركب الحافلة عندما رأى المشهد العجيب، حيث انبهر بقدرة الرجل على الحفاظ على توازنه.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد

مايبي يخسر حق البنزين

[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ يوم واحد

فكره ممتازة

[ عدد التعليقات: 5086 ] نشر منذ 16 ساعة

هههههههههههههههههههه والله من الكساله بس طريقه حلوه

[ عدد التعليقات: 12860 ] نشر منذ 12 ساعة

شخص شغل مخه واخترع شيء يساعده في عملة

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