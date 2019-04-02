النفط عند أعلى مستوى في 2019 بعد بيانات صينية قوية

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 2019 اليوم الثلاثاء مدعومة ببيانات اقتصادية صينية قوية وإمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران وانقطاع الإمدادات الفنزويلية.

وبحلول الساعة 0212 بتوقيت جرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت 32 سنتا أو 0.5 في المئة ليصل إلى 69.33 دولار للبرميل وذلك بعد أن لامس مستوى 69.50 دولار وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5 في المئة لتصل إلى 61.89 دولار للبرميل بعد أن تجاوزت حاجز 62 دولارا لأول مرة منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني.