بالفيديو.. حقيقة تشابك سعيد المولد ومهند عسيري في لقاء الأهلي والفيحاء

طلال الغامدي(صدى):

ظن بعض رواد مواقع التواصل أن اشتباكًا وقع بين سعيد المولد ومهند عسيري، بعد نهاية مباراة الأهلي والفيحاء في إطار مباريات الجولة الـ 24 من دوري المحترفين، وذلك بسبب مقطع متداول .

لكن الحقيقة هي أن المشادة في الأصل كانت بين سعيد المولد وتوفيق وفيق أبوحيمد لاعب نادي الفيحاء، وسعى مهند عسيري لتهدئة زميله سعيد المولد.

وحاول مهند عسيري أن يمسك سعيد المولد، لكن الأخير بدا غاضبًا جدًا من كل من يقترب منه، صارخًا: ” لا أحد يمسكني ” .

وانتهت المباراة بفوز الأهلي 2-0 سجلهما دجانيني تافاريس وحسين المقهوي، ليرتفع رصيد النادي الأهلي إلى 43 نقطة، لكنه ظل في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري.

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