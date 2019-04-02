علاقة وطيدة بين النوم في المكتب وجودة العمل

لندن(صدى):

يرى علماء بريطانيون أنه يجب حصول الموظفين على قيلولة خلال العمل لتعويض النوم الضائع بسبب تغيير التوقيت في فصل الصيف.

وكشفت دراسة أن نحو 25% من الموظفين لا يحصلون سوى على خمس ساعات نوم فقط كل ليلة، أي أقل بثلاث ساعات تقريبا من المعدل المتوسط، ومع تغير التوقيت، سينخفض عدد ساعات النوم لديهم إلى أربع ساعات فقط، وهو قدر منخفض بدرجة خطيرة.

لذا يرى العلماء أنه يجب على رؤساء العمل النظر في السماح للموظفين بأخذ غفوة قصيرة في المكتب، فهذا قد يحدث فرقا كبيرا في جودة العمل.

وينصح بالغفوة من أجل تجديد الطاقة، وهي يجب أن تؤخذ ما بين الساعة الثانية ظهرا والرابعة بعد الظهر، ولكن لا ينبغي أن يحصل الموظفون على قيلولة في وقت لاحق، لأن ذلك قد يؤثر على وقت النوم الأساسي في الليل، الذي يرتبط نقصه أو قلته بمجموعة كبيرة من المشكلات الصحية.