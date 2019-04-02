دعوات لمنح المرأة العاملة إجازة أيام الحيض..وعمرو أديب: ” وبالنسبة للرجل ” !

القاهرة(صدى):

ظهرت في مصر في الأيام القليلة الماضية، دعوات نسائية مطالبة بإعطاء المرأة العاملة إجازة خلال فترة الحيض، والتي تتراوح من أسبوع لـ 10 أيام، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا بين المصريين.

وانتشرت هذه الدعوات بعدما أعلنت إحدى الشركات المصرية منح العاملات بها إجازة أسبوع خلال فترة ” الحيض ” .

ومن جانبه علق الإعلامي عمرو أديب، ساخرًا من الأمر، مؤكدًا أن ذلك يؤدى إلى أن تكون فترة عمل المرأة على مدى الشهر 3 أسابيع فقط خلاف الإجازات الأسبوعية.

وأضاف: ” هذا الأسبوع مع الإجازات الأسبوعية يجعل المرأة تعمل 10 أيام فقط وفى نهاية الشهر تريد راتبها وذلك يتنافى مع ما نتطلع إليه فى النهوض بالبلاد وجعلها متقدمة وقوية فى كل شئ ” .

وتسائل أديب: ” أين المنادين بالمساواة بين الرجل والمرأة ،طيب وبالنسبة للراجل فين المساواة ” .