حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات الباحة ، عسير ، جازان، نجران و الأجزاء الشرقية منها، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية و الجنوبية الغربية من المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40كم/ساعة،و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة من 15- 35كم /ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج.