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أصيل الأنصاري يكشف قصته مع سفاح نيوزيلندا بعد عودته للوطن

أصيل الأنصاري يكشف قصته مع سفاح نيوزيلندا بعد عودته للوطن
علي القحطاني(صدى):

روى المواطن الشاب أصيل بن سليمان الأنصاري، الناجي من مجزرة نيوزيلندا ، قصته مع الإرهابي منفذ الواقعة.

وأوضح الأنصاري أنه لم يكمل سوى ثمانية أيام فقط، في نيوزيلندا، وفي يوم الحادث الإرهابي خرج برفقة مواطنين اثنين سعوديين، يدرسان معه ، متجهين إلى مسجد النور.

ويقول: ” انتهت الخطبة الأولى، وعندما جلس الإمام بين الخطبتين، وفجأة دون مقدمات، دخل الإرهابي حاملاً سلاحه، وفتح النار على المصلين وهو يصرخ بكلمات غير مفهومة ” .

وأضاف: ” اضطررتُ للهرب مع باقي المصلين من الباب الآخر للمسجد الذي يتسع لقرابة 100 مُصلٍّ ” .

يذكر أن رصاصة قد لامست يد الأنصاري اليمنى، وقبل خروجه أصيب في ساقه بالرصاصة الأخرى.

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