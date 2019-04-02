  • الثلاثاء 2

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. مستشار ألماني يدين اعتداءً عنصريًا على مسلمة ويصفه بـ ” المقزز “

مستشار ألماني يدين اعتداءً عنصريًا على مسلمة ويصفه بـ ” المقزز “

مستشار ألماني يدين اعتداءً عنصريًا على مسلمة ويصفه بـ ” المقزز “
فيينا(صدى):

ندد مستشار النمسا، سيباستيان كورز، أمس الاثنين، باعتداء لفظي وجسدي وقع في بلاده ضد امرأة مسلمة.

وقال كورز : ” هجوم مقزز، أدينه بأقوى العبارات الممكنة ” ، مرفقًا كلامه بتقرير يحتوي على فيديو صوّرته الضحية، وهي فتاة مسلمة من مواليد النمسا يظهر هجومًا لفظيًا وجسديًا ضدها، من قبل نمساوية مسنة.

وأضاف: ” في النمسا، ندافع عن التعايش بين كل الأديان بسلام وباحترام ” .


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24678 ] نشر منذ 44 دقيقة

العنصريه والكراهيه مرتفعه عند العجوز الخايسه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *