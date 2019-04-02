بالفيديو.. معنفة تروي مأساتها وتؤكد دار الحماية لم تحل مشكلتها

حمود العنزي(صدى):

روت مواطنة معاناتها، بسبب تعينفها من قبل أخويها الأثنين، موضحة أنها لجأت إلى دار الحماية لكنها لم تحل مشكلتها.

وأوضحت المواطنة في مداخلة هاتفية ببرنامج ” داوود الشريان ” أنها كانت متزوجة ثم تطلقت، ومنذ ذلك الوقت تم منعها من الخروج وحرمانها من العمل.

وقالت : ” انحبست في البيت لمدة ثلاث سنوات، وكنت سيدة أعمال ومنعوني من شغلي منعوني من حقوقي ” .

وأشارت إلى أنها لجأت إلى منزل اختها بعدما تعاملت مع دار الحماية ولم يتم حل أزمتها.