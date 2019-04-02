بالفيديو.. معنفة تروي مأساتها وتؤكد دار الحماية لم تحل مشكلتها
روت مواطنة معاناتها، بسبب تعينفها من قبل أخويها الأثنين، موضحة أنها لجأت إلى دار الحماية لكنها لم تحل مشكلتها.
وأوضحت المواطنة في مداخلة هاتفية ببرنامج ” داوود الشريان ” أنها كانت متزوجة ثم تطلقت، ومنذ ذلك الوقت تم منعها من الخروج وحرمانها من العمل.
وقالت : ” انحبست في البيت لمدة ثلاث سنوات، وكنت سيدة أعمال ومنعوني من شغلي منعوني من حقوقي ” .
وأشارت إلى أنها لجأت إلى منزل اختها بعدما تعاملت مع دار الحماية ولم يتم حل أزمتها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24678 ] نشر منذ 46 دقيقة
بعض الاخوان عله وعذاب لاخته
المشكله النظره الخاطئه للمطلقه