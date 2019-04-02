نجوى كرم تكشف حقيقة ارتباطها بماجد المهندس

بيروت(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن حقيقة ارتباطها بالفنان العراقي ماجد المهندس، بعد مرور سنوات على إشاعات زواجهما سرا، والتي ظهرت مؤخرًا مرة ثانية، مؤكدة أنه يمثل لها قيمة فنية كبيرة وأخ عزيز فقط.

وأضافت نجوى موجهة حديثها لماجد المهندس: ” أنا بكبر بخيي واتهمونا عملوا علينا إشاعة ما بتجوز علينا نحنا أحبا وأخوة ” .

وكان آخر مرة تم تجديد شائعة زواج نجوى كرم وماجد المهندس، في منتصف فبراير الماضي، خلال إحيائهما حفل عيد الحب، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

ورغم تأكيد الفنانة اللبنانية على علاقة الصداقة والأخوة بينها وبين المهندس الا أن الأنباء المتداولة والشائعات حول وجود علاقة ارتتباط بينهما ما زالت مستمرة