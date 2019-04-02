بالفيديو.. العويشير عن تجربته مع أحد رغم الهبوط: ” الحياة كلها مغامرات “

نواف السالم(صدى):

أكد حارس مرمى نادي أحد عبدالله العويشير ،أنه لا يشعر بالندم أو التسرع تجاه قرار انتقاله للنادي، قائلا : ” الحياة كلها مغامرات ” .

جاء ذلك ردًا على سؤال له ببرنامج ” صدى الملاعب ” ما إذا كان يشعر بالتسرع بقبوله الانتقال لنادي أحد المهدد بالهبوط.

وعن أصعب مهاجم واجهه العويشير ،قال : ” أصعب مهاجم واجهته خلال التدريبات هو المغربي عبدالرزاق حمدالله ” .

وقال العويشير خلال حواره : ” لم أحصل على فرصتي مع النصر والحارس الأجنبي أضر بالسعودي ” .

يذكر أن مصادر قد أكدت اقتراب نادي الشباب، من الاتفاق على انتقال الحارس عبدالله العويشير من أحد، إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.