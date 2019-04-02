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بالفيديو.. فتاة بدار الحماية: ” أتعنف من المسؤولين لأني ما مشيت على هواهم “

بالفيديو.. فتاة بدار الحماية: ” أتعنف من المسؤولين لأني ما مشيت على هواهم “
عادل الحربي(صدى):

عرض الإعلامي داوود الشريان مقطعا مصورا لإحدى الفتيات من داخل إحدى دور الحماية بالمملكة، وهي تروي معاناتها مع التعنيف داخل الدار.

وظهرت الفتاة خلال المقطع قائلة: ” قضيتي عنف، وأسباب العنف واضحة، صرت أتعنف من المسؤولين وأتعنف من الكادر الإداري ” .

وأضافت الفتاة في المقطع المعروض ببرنامج داوود الشريان: ” أواجه محاضر كيدية لأني ما مشيت على هواهم ” .

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمر المديفر ،أن الحماية ليس دورها فقط أن تأخذ المعنفة وتحميها، بل دورها أن تصلح الحال، فهي ليست مركزًا للإيواء.


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