بعد 3أيام ..راعي أغنام يعثر على مواطن مفقود في المويه

نايف السالم(صدى):

عثر راعي أغنام على المفقود مسفر عايض الشهراني، اليوم الاثنين، بمنطقة صحراوية تابعة لمحافظة المويه، وهو في حالة إعياء شديد بعد أنه حاول اختصار الطريق وتاه وتعطلت إطارات مركبته، وترك المركبة ومشى مسافات طويلة.

وقال أقرباء “ الشهراني ” المفقود منذ السبت الماضي؛ أنه تم العثور عليه بعد أن اتصل راعي أغنام وافد بالجهات الأمنية، وأبلغهم بالعثور على شخص وهو في حالة تعب وإعياء شديد في إحدى المناطق البرية بالمويه.

ووصلت الجهات الأمنية للموقع ونقلت المفقود لمستشفى ظلم العام، حيث تم تقديم الإجراءات الطبية اللازمة له.