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رجل يحمل جثة سيدة ويتجول بها في الشوارع

رجل يحمل جثة سيدة ويتجول بها في الشوارع
القاهرة(صدى):

حمل مصري، يعاني من اضطرابات نفسية، جثة سيدة متوفاة، وقام بالتجول بها في أحد الشوارع، ثم ألقى بها في مياه نهر الرياح التوفيقي بمنطقة كفر شكر في محافظة القليوبية شمال مصر.

وتفصيلًا، قام الرجل بنبش أحد المقابر وأخرج جثة سيدة وحملها متوجهًا إلى مياه نهر الرياح التوفيقي لإلقائها به، بعد أن تجول بها في شوارع القرية بمنطقة كفر شكر.

وانتقل رجال الأمن للمكان فور إخطارهم بالحادث، وتم القبض على المتهم والتحفظ عليه داخل مركز الشرطة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشخص الذي أقدم على هذا الفعل، وتكفلت جهة أخرى بانتشال الجثة من النهر تمهيدًا لدفنها مرة آخرى.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يومين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 1698 ] نشر منذ يومين

مرفوع القلم. الله يشفيه ويعافيه، ويشفي مرضانا ومرضي المسلمين

[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ يومين

هذا اهبل ومنهي عقليا

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يومين

استغفر الله العظيم

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