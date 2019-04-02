الكويت: لا صحة عن تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية مخلة بالآداب

وكالات(صدى):

أكد الكويت، عدم صحة ما تم تداوله عن تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية مخلة بالآداب خلال زيارته هولندا.

وأصدرت سفارة الكويت لدى هولندا، بيانًا للتعليق على الأمر، مؤكدة أنه غير صحيح، مشددة على أن السلطات الهولندية نفت صحة الخبر كذلك، وذكرت أنها لم تتلقَ أي معلومات من أي جهة بهذا الصدد.