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  3. الكويت: لا صحة عن تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية مخلة بالآداب

الكويت: لا صحة عن تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية مخلة بالآداب

الكويت: لا صحة عن تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية مخلة بالآداب
وكالات(صدى):

أكد الكويت، عدم صحة ما تم تداوله عن تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية مخلة بالآداب خلال زيارته هولندا.

وأصدرت سفارة الكويت لدى هولندا، بيانًا للتعليق على الأمر، مؤكدة أنه غير صحيح، مشددة على أن السلطات الهولندية نفت صحة الخبر كذلك، وذكرت أنها لم تتلقَ أي معلومات من أي جهة بهذا الصدد.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يومين

الحمد لله ,,

,, اهل الإشاعات كثير .. حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ يومين

مصديق….. اهل الخليج كلهم
ولا عليكم من الاشاعات…………… اهم ما بالموضوع الخليج مصدق
اللهم لك الحمد والشكر على نعمة العقل

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يومين

حسبكم الله ونعم الوكيل

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