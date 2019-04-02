حفرة صرف دون غطاء تتربص بالمارة وسط أروقة جامعة أم القرى

عادل الحربي(صدى):

أوضحت عدسة طالب في جامعة أم القرى حُفرة صرف عميقة دون غطاء، تتوسط مباني أروقة الجامعة؛ وتتربص بالمارة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراجعين.

وأعرب الطالب عن استغرابه الشديد من ترك هذه الحُفرة أشهرًا دون تأمينها وتغطيتها ومعالجتها، ولاسيما أنها تتوسط مباني الجامعة، وبمقربة من كلية الشريعة، فضلاً عن وقوعها بجانب أحد الممرات.

وأوضحت الصور التي التقطها الطالب، تلك الحفرة العميقة، ويُغطى جزء منها بلوحة خشبية، وبلاطة خرسانية، لا تؤديان الغرض، وسط تجاهل من الجهة المسؤولة التي يفترض أن تقوم بواجبها نحو مثل هذه الحُفر الخطرة قبل أن تلحق الضرر بالمارة.