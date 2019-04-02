رسميًا.. البحريني نواف شكرالله يقود مباراة الأهلي والهلال

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم، عن اختيار الحكم البحريني نواف شكرالله لإدارة مباراة الأهلي والهلال في إياب الدور نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم.

وسيلتقى الفريقان منتصف أبريل الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الهلال بهدف دون رد.

كما سيلتقي الفريق الفائز من تلك المباراة مع النجم الساحلي التونسي في الدور النهائي، بعد أن حسم الأخير تأهله بالفوز على المريخ السوداني بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب