رسميًا.. البحريني نواف شكرالله يقود مباراة الأهلي والهلال
أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم، عن اختيار الحكم البحريني نواف شكرالله لإدارة مباراة الأهلي والهلال في إياب الدور نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم.
وسيلتقى الفريقان منتصف أبريل الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الهلال بهدف دون رد.
كما سيلتقي الفريق الفائز من تلك المباراة مع النجم الساحلي التونسي في الدور النهائي، بعد أن حسم الأخير تأهله بالفوز على المريخ السوداني بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب
المليليح[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ يومين
ماجد محمد👥
الحكم ( شكر الله ) مايذكرك
( بحمدالله )☺☺☺
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13173 ] نشر منذ يومين
الله يعطيناخيره ويكفينا شره😊😂
ولد الاشراف[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ يومين
اكيد صديق خليل جلال علشان يكمل الأفلام اللي قايم بها الدفع الرباعي علشان خاطر الفقر ماينزل مكانه الأصلي باسق\فل الترتيب
ابو خالد[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ يومين
الحين مباريات الدوري عندنا يحمكها حكام اجانب رغم انها تحصيل حاصل وترتيب الاندية في الدوري ماعدا مبارة النصر والهلال يحتاج الي حكم اجنبي الذهاب كان حكم امارتي حصلت اخطاء وكوارث والاياب حكم بحريني طيب لماذا لايكون حكم اوربي او امريكي او صيني او كوري
تاريخ ———-[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ يومين
اذا كان هذا الحكم ! مبروك للهلال الفوز بالمباراة !
غشمشم[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ يومين
هذا الحكم هههههههه عز الله فاز الهلال وراح يلعب بالهلال 14 لاعب ضد 11
kkkk[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ يومين
الله يبارك فيك ياتاريخ
شاكر الكناني[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم نجنا من الظلم واهله وول علينا خيارنا ولاتجعلنا من القوم الظالمين الحكم اختير من لجنه وانشاء الله انه خيار مناسب عادل ندعو له با التوفيق وان يجعل من يسانده لتحكيم خير خيار للعدل والحياديه للهلال ينفعهم ولا الاهلي ينفعهم ولا يحاسبهم الا الله واذا وفقو اطمئنة قلوبهم بعد مشاهدة المباراه واذا اخطئو فتتألم قلوبهم ويرجع اللوم كلا على الاخر وربنا هوا العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته