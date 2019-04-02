بالفيديو.. الشويمان: هناك رجال مع النساء داخل المحلات التي تم تأنيثها

نايف السالم(صدى):

أوضح محمد الشويمان، مهتم بسوق العمل، أن المشكلة في تأنيث المحلات النسائية، أن هناك بعد الرجال يتواجدون معهن في المحلات، وكذلك أحيانًا تكون البائعة غير سعودية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” تم ” : ” تتفاوض مع البائعة بالمحل وتتفاجئ أن رجل يأتي من الباب ويكمل التفاوض معك ويكون أجنبي مقيم ” ، مشيرًا إلى أن الأمر تكرر في أكثر من منطقة.

وأشار إلى أن يؤشر إلى التستر وضعف التدريب أو التحكم في إدارة المعرض، مطالبًا بوجود حملات من وزارة العمل بالمراقب الخفي.

فيديو | محمد الشويمان: تأنيث محلات النسائية فرحنا به؛ لكن المشكلة تكمن أنه لازال إلى الآن يوجد رجال معهم، والمشكلة الأكبر بعض المحلات تكون البائعة فيها غير سعودية. #تم_وتأنيث_منافذ_البيع pic.twitter.com/te99makPty — برنامج تم (@TammTalkShow) April 1, 2019