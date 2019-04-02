بالفيديو.. الشويمان: هناك رجال مع النساء داخل المحلات التي تم تأنيثها
أوضح محمد الشويمان، مهتم بسوق العمل، أن المشكلة في تأنيث المحلات النسائية، أن هناك بعد الرجال يتواجدون معهن في المحلات، وكذلك أحيانًا تكون البائعة غير سعودية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” تم ” : ” تتفاوض مع البائعة بالمحل وتتفاجئ أن رجل يأتي من الباب ويكمل التفاوض معك ويكون أجنبي مقيم ” ، مشيرًا إلى أن الأمر تكرر في أكثر من منطقة.
وأشار إلى أن يؤشر إلى التستر وضعف التدريب أو التحكم في إدارة المعرض، مطالبًا بوجود حملات من وزارة العمل بالمراقب الخفي.
فيديو | محمد الشويمان: تأنيث محلات النسائية فرحنا به؛ لكن المشكلة تكمن أنه لازال إلى الآن يوجد رجال معهم، والمشكلة الأكبر بعض المحلات تكون البائعة فيها غير سعودية. #تم_وتأنيث_منافذ_البيع pic.twitter.com/te99makPty
— برنامج تم (@TammTalkShow) April 1, 2019
فيديو | محمد الشويمان: تتفاوض مع البائعة بالمحل وتتفاجئ أن رجل يأتي من الباب ويكمل التفاوض معك!. #تم_وتأنيث_منافذ_البيع pic.twitter.com/FKYhQoMMJZ
— برنامج تم (@TammTalkShow) April 1, 2019
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ يومين
والله انها اكبر اهانه للمراءة ماتقوم به وزارة العمل من توضيف اخواتنا في اماكن لاتليق بهم مثل قطع غيار السيارات وادوات السباكة يحطون سعودية تعمل بين عمالة اجنبية في اماكن لاتملك ادني درجة من الخصوصية حتي ابسط الاشياء اكرمك الله لواحتاجت دورة مياة او استراحة اوقات الصلاة والله ان وزارة العمل جعلت منهم لقمة سائغه للاجانب الى متي هذه القرارات الخاطئة العشوائية المفروض ان وزارة العمل توضف السيدة السعودية في اماكن تليق بها وتحترم خصوصياتها
العمري[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ يومين
لاحول ولا قوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
الشاعر[ عدد التعليقات: 415 ] نشر منذ يومين
هذا مايريدة بني علمان الذين لادين لهم ولا شرف
والعتب على من يرضى بتلك الاعمال لمحارمة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ يومين
الوزاره يهمها ارقام من ضمن السعوده وهذا يكفي ولا يهمها مكان او راحة المراءه السعوديه
معقوله تعمل الفتاه في محل الكهرباء والسباكه وبيع الاسمنت و الاضاءه وغيره بوجود عماله اجنبيه
تعليق[ عدد التعليقات: 349 ] نشر منذ يومين
المفروض كله نساء والمديرة والمراقبه والمشرفه حرمه مافي رجال خاصة في شركة فواز الحكير شايف رجال رايح جي ويتكلم مع البنات والشركه ماعندها مشكله اهم شي الفلوس اخر اليوم تودع في الحساب على حساب بناتنا حسبي الله ونعم الوكيل
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ يومين
وزارة العمل منتهية ولامنها فايدة والملامة كلها على الرجال اللي تاركين بناتهم في هده المواقف ويشهد الله إن الرجال اللي يترك بنته أو زوجته إنه لايملك كرامة ولا مروءة ولا رجولة لأنه إذا لم يغير على محارمه ماراح يغيرون عليها الرجال الآخرين وأولهم وزارة العمل مادام سمح لها تروح لهم برجليها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ يومين
فعلآ كلامه صحيح
وليس كل ماتشاهدونةأو تسمعون به
حقيقي
حبر وورق حبر وورق😐
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 922 ] نشر منذ يومين
اما كلامه صحيح ..مية بالمية .
والشرهة على صاحب العمل اللي مايبي سعودي او سعودية ولايثق الا ف الاجنبي..
البلا التجار واصحاب الشركات والمحلات..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يومين
الله المستعان
ولد الاشراف[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ يومين
هناك فضايح صايره
ابوفواز[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ يومين
كلامك صحيح صاحب المحل اجنبي أكل مصلحة البلد قبل ولآن سلمنه بناتنا والله العالم ويش يحصل خلف الكواليس يعني الاجنبي أكل المصلحه وو………..
ابوفواز[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ يومين
كلامك صحيح صاحب المحل اجنبي أكل مصلحة البلد قبل ولآن سلمنه بناتنا والله العالم ويش يحصل خلف الكواليس يعني الاجنبي أكل المصلحه وو………..
بو عبدالله[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يومين
إذا التستر وشغلاته بسيطة لكن الخلوة المحرمة هي الكلام
رااايق[ عدد التعليقات: 6738 ] نشر منذ يومين
الشغلة صايره سلطة X سلطة ***!!!
*
وحزمني ياااا …………. *!! ههههههههههههههههههههههه
خالد[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ يوم واحد
صورة بدون تحية للقائمين على
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