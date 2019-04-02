 بالفيديو.. عمار الشعيبي: هناك استغلال للمرأة في عملها في منافذ البيع

علي القحطاني(صدى):

سأل عمار الشعيبي، منى الغامدي، مديرة أحد معارض البيع، ” ما مدى فهمكم لحقوقكم النظامية؟ ”

وردت منى خلال مداخلة لها في برنامج ” تم “، قائلة: ” اجتهادات شخصية فقط، الحريصة على نفسها ستقرأ، المستهترة أو الجاهلة لن تقوم بذلك. ”

وتابعت منى: ” للأسف اسأل الموظفات عندنا: قرأتي نظام العمل عندنا عارفة إيش اللي ليكي وإيش اللي عليكي، فليس هناك أحد يشرح، فقط الذي شرحت مسألة الإجازات التي شرحت في ورشة سريعة جدًا. ”

وعن سؤال: ” لماذا لاتبلغون مكتب العمل إذا رأيتم مخالفات؟ “، قالت منى: ” أنا بلغت عن الموظف الذي تجاوز حده وتطاول على إحدى الموظفات رفعت ضده شكوى، لكني لست مسؤولة عن المول، والمشكلة منتشرة. ”

وفي سياق متصل، أكد عمار الشعيبي، أنه هناك استغلال للمرأة في عملها في منافذ البيع.

فيديو | عمار الشعيبي يتحدث أنه هناك فيه استغلال للمرأة في عملها في منافذ البيع. #تم_وتأنيث_منافذ_البيع pic.twitter.com/TAsR0H2ujb — برنامج تم (@TammTalkShow) April 1, 2019

فيديو | عمار الشعيبي يسأل منى الغامدي: مامدى فهمكم لحقوقكم النظامية؟. #تم_وتأنيث_منافذ_البيع pic.twitter.com/p3sOiDnyMk — برنامج تم (@TammTalkShow) April 1, 2019