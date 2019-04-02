بالفيديو.. عمار الشعيبي: هناك استغلال للمرأة في عملها في منافذ البيع
سأل عمار الشعيبي، منى الغامدي، مديرة أحد معارض البيع، ” ما مدى فهمكم لحقوقكم النظامية؟ ”
وردت منى خلال مداخلة لها في برنامج ” تم “، قائلة: ” اجتهادات شخصية فقط، الحريصة على نفسها ستقرأ، المستهترة أو الجاهلة لن تقوم بذلك. ”
وتابعت منى: ” للأسف اسأل الموظفات عندنا: قرأتي نظام العمل عندنا عارفة إيش اللي ليكي وإيش اللي عليكي، فليس هناك أحد يشرح، فقط الذي شرحت مسألة الإجازات التي شرحت في ورشة سريعة جدًا. ”
وعن سؤال: ” لماذا لاتبلغون مكتب العمل إذا رأيتم مخالفات؟ “، قالت منى: ” أنا بلغت عن الموظف الذي تجاوز حده وتطاول على إحدى الموظفات رفعت ضده شكوى، لكني لست مسؤولة عن المول، والمشكلة منتشرة. ”
وفي سياق متصل، أكد عمار الشعيبي، أنه هناك استغلال للمرأة في عملها في منافذ البيع.
فيديو | عمار الشعيبي يتحدث أنه هناك فيه استغلال للمرأة في عملها في منافذ البيع. #تم_وتأنيث_منافذ_البيع pic.twitter.com/TAsR0H2ujb
— برنامج تم (@TammTalkShow) April 1, 2019
فيديو | عمار الشعيبي يسأل منى الغامدي: مامدى فهمكم لحقوقكم النظامية؟. #تم_وتأنيث_منافذ_البيع pic.twitter.com/p3sOiDnyMk
— برنامج تم (@TammTalkShow) April 1, 2019
فيديو | خالد العقيلي يسأل منى الغامدي لماذا لاتبلغون مكتب العمل إذا رأيتم مخالفات؟.#تم_وتأنيث_منافذ_البيع pic.twitter.com/yhjWqkaEWb
— برنامج تم (@TammTalkShow) April 1, 2019
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