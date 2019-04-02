فتاة تغزل فيها المذيع وصكت وجهه بكف !

الأربعاء 3
أبريل
الحين هذا كف …هذا تشجيع له
ويمكن ضوء اخضر …
مساج ,,
والله انك مدرعمه ياهالصحيفة تلقطون من اليوتيوب، بس تقرون العنوان وتنزلون الفيديو بدون ما تعبون نفسك تشوفونه اول. قص لصق على الطاير, قايل لكم اخباركم اغلبها مضروبه
هي ماهي ضربة ضربة..
هي حركة على سبيل الزعل بس مهيب زعل ..
هي .حركة توحي بزعل مخلوطة ب 😘😅😅😊😊😊
ضربه عنيفه المفروض ينقلونه على المستشفى فورا
ابي افهم وش الفايده من الخبر هذا؟؟
جاها في وقت مهو مناسب
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هذا يعتبر كف تشجيعي على الاستمرار
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،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4222 ] نشر منذ يومين
الحين هذا كف …هذا تشجيع له
ويمكن ضوء اخضر …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يومين
مساج ,,
St 30[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يومين
والله انك مدرعمه ياهالصحيفة تلقطون من اليوتيوب، بس تقرون العنوان وتنزلون الفيديو بدون ما تعبون نفسك تشوفونه اول. قص لصق على الطاير, قايل لكم اخباركم اغلبها مضروبه
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 922 ] نشر منذ يومين
هي ماهي ضربة ضربة..
هي حركة على سبيل الزعل بس مهيب زعل ..
هي .حركة توحي بزعل مخلوطة ب 😘😅😅😊😊😊
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يومين
ضربه عنيفه المفروض ينقلونه على المستشفى فورا
ابو ناصر[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ يومين
ابي افهم وش الفايده من الخبر هذا؟؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ يوم واحد
جاها في وقت مهو مناسب
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هذا يعتبر كف تشجيعي على الاستمرار