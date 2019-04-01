بالفيديو..أخصائي نفسي : عبّر عن مشاعرك حتى لا تضطرب نفسيا

عادل الحربي(صدى):

أوضح الأخصائي النفسي أسامة الجامع، على أن المضطرب نفسيا يضخم ما هو قادم، وينظر لنفسه على أنه غير كفء لمواجهته، قائلًا : لا القادم كبير وضخم، ولا أنت عاجز.. أنت تستطيع.

وقال الجامع خلال لقاءه في برنامج ” في الصورة ” : أنت مسؤول عن المحاولة ولست مسؤولا عن النتائج، والأشخاص الحريصون على ضمان (النتائج)، هم أكثر المصابين باضطراب (القلق).

وأضاف : الأشخاص الأكثر صحة نفسية لديهم قدرة أكبر على التأقلم مع الحياة، وتفسيرات متعددة لكل موقف، أما المضطرب نفسيا فينظر للحياة من ثقب إبرة، ولا يراها إلا بلون واحد فقط، ولا يملك إلا تفسيرا واحد فقط لكل موقف يتعرض له.

وتابع : الأفكار هي المنشأ.. كل فكرة تفرز مشاعر، وإذا عدّلت أفكارك السلبية استطعت أن تعدل مشاعرك، عبّر عن مشاعرك ولا تقمعها حتى لا تضطرب نفسيا.. الاعتراف بالمشاعر الإيجابية تجاه الآخرين لا يقلل من قدرك.

الأخصائي النفسي #أسامة_الجامع_في_الصورة عبّر عن مشاعرك ولا تقمعها حتى لا تضطرب نفسيا.. الاعتراف بالمشاعر الإيجابية تجاه الآخرين لا يقلل من قدرك..@oaljama pic.twitter.com/we3t3brwqL — في الصورة (@Fealsora) April 1, 2019