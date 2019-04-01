سامي الجابر: الهلال متسلط إذا ضرب أوجع.. والنصر يعاني من فوبيا هيبة الزعيم

ماجد محمد(صدى):

أشاد رئيس نادي الهلال السابق، الكابتن سامي الجابر، بأداء نادي الهلال أمام الاتفاق، مؤكدًا أن الزعيم فريق متسلط إذا ضرب أوجع.

وقال ” الجابر ” في تصريح له : ” أجمل ما في المباراة سيناريو الانتصار وعودة شي من هيبة الزعيم، في أحيان كثيرة لا يكون الهلال بقوته وعنفوانه وجاهزينه لكنه يقاتل بهيبته التي هزمت الاتفاق و حبست أنفاس النصر الذي يعاني من فوبيا هيبة الزعيم حتى الثواني الاخيرة ” .

وأضاف : ” الزعيم فريق متسلط إذا ضرب أوجع وبنتائج كبيرة لأنه يثق أنه الاقوى، يجهز على خصمه ويقف له حتى إذا حاول النهوض صرعه مرة أخرى، الزعيم لا يفوز ويهرب وكأنه غير مصدق أنه منتصر ” .

وحقق نادي الهلال فوزًا صعبًا على نادي الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين.