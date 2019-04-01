بالصورة.. تويتر يضع صورة محمد صلاح خلفية لحسابه الرسمي

طلال الغامدي(صدى):

وضع موقع التغريدات القصيرة ” تويتر “، صورة للنجم المصري محمد صلاح وزميله البرازيلي روبرتو فيرمينيو، كخلفية للحساب الرسمي.

وأوضحت الصورة التي وضعها حساب ” تويتر ” الرسمي، احتفال محمد صلاح مع فيرمينيو نجم الريدز، في أحد أهداف فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي.

وتواجد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة لاعب شهر مارس في الريدز، وكشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد الجائزة، والتي يأتي على رأسها محمد صلاح.