بالفيديو.. قانوني: لا أن تعامل قضايا العنف معاملة الأحوال الشخصية

علي القحطاني(صدى):

كشف المستشار القانوني أحمد المحميد، أن منظمات الحماية واللوائح التنظيمية تدور في حلقة مفرغة.

وأرجع السبب في إلى عدم توفر حماية كافية للمُبلغ كما أن قضايا العنف الأسري لا تعامل معاملة الأحوال الشخصية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج داوود الشريان، أنه لابد من إنشاء شرطة أسرية، ووضع رابط أو لائحة للتعامل مع هذه القضايا.

وأشار إلى أن طول فترة الإجراء والتمهل فيه، يزيد من قضايا العنف، مؤكدًا على وجوب تطوير التشريعات والأخذ بالاعتبار الضحية أولًا وحمايتها.