بالفيديو.. قانوني: لا أن تعامل قضايا العنف معاملة الأحوال الشخصية
كشف المستشار القانوني أحمد المحميد، أن منظمات الحماية واللوائح التنظيمية تدور في حلقة مفرغة.
وأرجع السبب في إلى عدم توفر حماية كافية للمُبلغ كما أن قضايا العنف الأسري لا تعامل معاملة الأحوال الشخصية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج داوود الشريان، أنه لابد من إنشاء شرطة أسرية، ووضع رابط أو لائحة للتعامل مع هذه القضايا.
وأشار إلى أن طول فترة الإجراء والتمهل فيه، يزيد من قضايا العنف، مؤكدًا على وجوب تطوير التشريعات والأخذ بالاعتبار الضحية أولًا وحمايتها.
المستشار القانوني أحمد المحميد يؤكد على أن منظمات الحماية واللوائح التنظيمية إنما تدور في حلقة مفرغة، ويذكر أن سبب ذلك كله هو:
عدم توفر حماية كافية للمُبلغ وأن قضايا العنف الأسري لا تعامل معاملة الأحوال الشخصية
حصرياً على قناة#SBC pic.twitter.com/rLUhYGyaz5
— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 1, 2019
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