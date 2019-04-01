الإتصالات السعودية تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية وظيفة شاغرة، بمسمى (رئيس مهندسي عمليات البنية التحتية Chief Infrastructure Operations Engineers)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الشروط: درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو الاتصالات أو الإلكترونيات والاتصالات أو تخصص الهندسة الكهربائية أو هندسة الحاسب الآلي أو الهندسة.

كما يفضّل وجود شهادة ذات الصلة في خدمة تقنية المعلومات أو إدارة البنية التحتية (ITSM / ITIL)، وشهادة (إدارة المشاريع الاحترافية) (PMP) أو أي ما يعادلها.

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