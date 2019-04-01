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بالفيديو..علي الغامدي : أخذت 5 قروض لرعاية 7000 يتيم بالعالم

بالفيديو..علي الغامدي : أخذت 5 قروض لرعاية 7000 يتيم بالعالم
عادل الحربي(صدى):

روى ناشط سعودي في رعاية الأيتام بالعالم، علي الغامدي، اليوم الاثنين، تجربته في العمل الخيري التطوعي، ورعاية الأيتام في 28 دولة بالعالم.

وقال الغامدي خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : كنت موظف قطاع خاص براتب جيد، فأخذت 5 قروض وجيرتها جميعا لمشروعاتي الخيرية، وبدأت بمدرسة لتعليم اللغة العربية للأيتام بكينيا.

وأضاف : عندي 16 مشروع خيري على مدار 18 عاما، ما بين مشروع صحي وتعليمي ومشروع رعاية، ورعيت أكثر من 7000 يتيم حتى تخرجهم أو حتى توفرت لبعضهم أسر بديلة.

وتابع قائلًا : الأيتام ليست الحل الأفضل لليتيم، لذلك قلصت عدد دور الأيتام عندي من 21 إلى 11، ووفرت للأيتام أسر بديلة ليعيشوا حياة طبيعية.


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