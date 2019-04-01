بالفيديو..علي الغامدي : أخذت 5 قروض لرعاية 7000 يتيم بالعالم

عادل الحربي(صدى):

روى ناشط سعودي في رعاية الأيتام بالعالم، علي الغامدي، اليوم الاثنين، تجربته في العمل الخيري التطوعي، ورعاية الأيتام في 28 دولة بالعالم.

وقال الغامدي خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : كنت موظف قطاع خاص براتب جيد، فأخذت 5 قروض وجيرتها جميعا لمشروعاتي الخيرية، وبدأت بمدرسة لتعليم اللغة العربية للأيتام بكينيا.

وأضاف : عندي 16 مشروع خيري على مدار 18 عاما، ما بين مشروع صحي وتعليمي ومشروع رعاية، ورعيت أكثر من 7000 يتيم حتى تخرجهم أو حتى توفرت لبعضهم أسر بديلة.

وتابع قائلًا : الأيتام ليست الحل الأفضل لليتيم، لذلك قلصت عدد دور الأيتام عندي من 21 إلى 11، ووفرت للأيتام أسر بديلة ليعيشوا حياة طبيعية.

#فيديو

أب لـ 7000 طفل يتيم حول العالم.. أ. #علي_الغامدي.. تجربة سعودية مختلفة في العمل الخيري التطوعي، ورعاية الأيتام في 28 دولة بالعالم، يتحدث عن التجربة لـ #برنامج_ياهلا على شاشة #خليجية pic.twitter.com/O9q6nj0L9D — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 1, 2019

أ. #علي_الغامدي.. ناشط سعودي في رعاية الأيتام بالعالم:

دور الأيتام ليست الحل الأفضل لليتيم، لذلك قلصت عدد دور الأيتام عندي من 21 إلى 11، ووفرت للأيتام أسر بديلة ليعيشوا حياة طبيعية..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/ggIQqn7YmW — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 1, 2019

أ. #علي_الغامدي.. ناشط سعودي في رعاية الأيتام بالعالم:

لدي دور لرعاية الأيتام في كينيا وأوغندا وتشاد، وتأثرت جدا بأعمال الشيخ #عبدالرحمن_السميط رحمه الله.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/Zn565UYAhp — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 1, 2019