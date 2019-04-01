بالفيديو..علي الغامدي : أخذت 5 قروض لرعاية 7000 يتيم بالعالم
روى ناشط سعودي في رعاية الأيتام بالعالم، علي الغامدي، اليوم الاثنين، تجربته في العمل الخيري التطوعي، ورعاية الأيتام في 28 دولة بالعالم.
وقال الغامدي خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : كنت موظف قطاع خاص براتب جيد، فأخذت 5 قروض وجيرتها جميعا لمشروعاتي الخيرية، وبدأت بمدرسة لتعليم اللغة العربية للأيتام بكينيا.
وأضاف : عندي 16 مشروع خيري على مدار 18 عاما، ما بين مشروع صحي وتعليمي ومشروع رعاية، ورعيت أكثر من 7000 يتيم حتى تخرجهم أو حتى توفرت لبعضهم أسر بديلة.
وتابع قائلًا : الأيتام ليست الحل الأفضل لليتيم، لذلك قلصت عدد دور الأيتام عندي من 21 إلى 11، ووفرت للأيتام أسر بديلة ليعيشوا حياة طبيعية.
#فيديو
أب لـ 7000 طفل يتيم حول العالم.. أ. #علي_الغامدي.. تجربة سعودية مختلفة في العمل الخيري التطوعي، ورعاية الأيتام في 28 دولة بالعالم، يتحدث عن التجربة لـ #برنامج_ياهلا على شاشة #خليجية pic.twitter.com/O9q6nj0L9D
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 1, 2019
أ. #علي_الغامدي.. ناشط سعودي في رعاية الأيتام بالعالم:
دور الأيتام ليست الحل الأفضل لليتيم، لذلك قلصت عدد دور الأيتام عندي من 21 إلى 11، ووفرت للأيتام أسر بديلة ليعيشوا حياة طبيعية..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/ggIQqn7YmW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 1, 2019
أ. #علي_الغامدي.. ناشط سعودي في رعاية الأيتام بالعالم:
لدي دور لرعاية الأيتام في كينيا وأوغندا وتشاد، وتأثرت جدا بأعمال الشيخ #عبدالرحمن_السميط رحمه الله.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/Zn565UYAhp
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 1, 2019
أ. #علي_الغامدي.. ناشط سعودي في رعاية الأيتام بالعالم:
كنت موظف قطاع خاص براتب جيد، فأخذت 5 قروض وجيرتها جميعا لمشروعاتي الخيرية، وبدأت بمدرسة لتعليم اللغة العربية للأيتام بكينيا..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/Hj2IFD7lrb
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 1, 2019
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